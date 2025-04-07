«Спартак» летом может продать полузащитника Зиньковского

Контракт действует до 30 июня 2027 года, но к выступающему в аренде за «Крылья Советов» футболисту проявляют интерес другие клубы РПЛ. «Спартак» рассматривает варианты аренды с правом выкупа.

В этом сезоне спортсмен сделал 3 результативные передачи и сыграл 18 матчей во всех турнирах за самарцев и москвичей. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 2,5 млн евро.

После 22 туров команда Деяна Станковича находится на третьем месте в турнирной таблице с 44 очками.

Ранее сообщалось, что самый дорогой трансфер «Спартака», нападающий Ливай Гарсия, пока не забил ни одного гола. Его покупка обошлась клубу в 18,7 млн евро. Форвард сборной Тринидада и Тобаго перешел в «Спартак» зимой, его предпочли бразильскому атакующему Руану Крузу.