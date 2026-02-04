сегодня в 12:29

Сотрудники МЧС победили на Кубке МЧС по пожарно-спасательному спорту в Павловском Посаде

В Павловском Посаде 3 февраля прошли соревнования на Кубок Главного управления МЧС России по Московской области по пожарно-спасательному спорту среди подразделений региона, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В соревнованиях приняли участие 120 сотрудников пожарно-спасательных подразделений Московской области. Участники состязались в двух дисциплинах: подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни и преодолении 100-метровой полосы с препятствиями.

В личном зачете в дисциплине «штурмовка» первое место занял Александр Велегурин из 1 ПСО, вторым стал Александр Яблонский из 14 ПСО, третье место занял Александр Гришаков из 16 ПСО.

В забеге на полосе препятствий победил Александр Велегурин, второе место занял Александр Гришаков, третьим стал Дмитрий Анисимов из СПТ.

В командном зачете победу одержали сотрудники территориальной службы пожаротушения Московской области. Второе место заняла команда 14 ПСО, третье — сборная 16 ПСО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.