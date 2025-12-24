Сотрудники ГУФСИН России по Московской области провели мастер-класс для секций Москвы

В спортивном комплексе Северо-Западного административного округа Москвы прошел мастер-класс для воспитанников секций по самбо и дзюдо. Организаторами спортивного мероприятия выступили сотрудники ГУФСИН России по Московской области, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Заслуженный мастер спорта России по самбо Али Куржев и старший инспектор по особым поручениям группы профессиональной и служебной подготовки ГУФСИН Антон Сладков совместно с инструкторами по спорту «ОКЦ СЗАО»: мастером спорта СССР по вольной борьбе Андраником Егиазаряном и мастером спорта международного класса по самбо Екатериной Шакирджановой поделились с юными спортсменам своими секретами мастерства.

С приветственным словом к присутствующим обратился сотрудник ГУФСИН Антон Сладков. Он подчеркнул важность спорта в формировании дисциплины, силы духа и здорового образа жизни у молодежи, отметив вклад ГУФСИН в поддержку детско-юношеских инициатив и развитие национальных видов спорта.

Титулованный спортсмен Али Куржев провел для ребят разминку, продемонстрировал базовые захваты и броски, рассказал о тактике поединка и психологической подготовке спортсмена.

«Спорт — это не только сила и ловкость, но и воля к победе, умение работать в команде и уважать соперника. Мы рады делиться знаниями с подрастающим поколением», — отметил сотрудник УИС Али Куржев.

Завершилось мероприятие автограф-сессией, где воспитанники спортивных секций смогли пообщаться с именитыми спортсменами и получить памятные подписи с мотивирующими пожеланиями.