Солнечногорская арбалетчица завоевала две медали на чемпионате России

Спортсменка из городского округа Солнечногорск успешно выступила на чемпионате России по стрельбе из арбалета, проходившем в Астраханской области. В соревнованиях на дистанциях от 10 до 65 метров приняли участие сильнейшие юные и взрослые спортсмены со всей страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Солнечногорская спортсменка Кристина Шишкина стала обладательницей двух наград. Она показала высокий уровень мастерства, завоевав серебро на дистанции 35 метров и бронзу на дистанции в 50 метров.

«Поздравляем Кристину, ученицу лицея № 8, с блестящим выступлением. Спасибо за упорство, за труд и за то, что представляешь наш округ на всероссийском уровне. Гордимся твоим достижением и желаем новых побед!» — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее арбалетчики из городского округа Солнечногорск Кристина Шишкина, Кира Фетенко, Александр и Алина Сорокины успешно выступили на Первенстве и Чемпионате Московской области по стрельбе из арбалета в Коломне, где они завоевали девять золотых, 16 серебряных и четыре бронзовые награды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

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