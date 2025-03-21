Sky News: новый президент МОК выступила против отстранения стран от Олимпиады

Избранный президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что выступает против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Sky News.

Ковентри стала первой женщиной, которая возглавит организацию. Ее избрали на должность президента МОК в ходе выборов, которые прошли в четверг в Греции.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Ковентри с назначением.

Ранее спортсменка и политик говорила, что была бы не против возвращения РФ на Олимпийские игры. Глава Минспорта Михаил Дегтярев настроен оптимистично: он надеется, что Ковентри сможет добиться возвращения РФ на Олимпиаду.