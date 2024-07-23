Синхронисткам из Королева присвоено звание «Мастер спорта России»
Фото - © пресс-служба администрации г.о. Королёв
Приказом министерства спорта Российской Федерации спортсменкам Анне Кропотовой и Анне Сидоровой присвоено звание «Мастер спорта России», передает пресс-служба администрации городского округа Королев.
Спортсменки занимаются в отделении синхронного плавания школы олимпийского резерва «Королев».
Известно, что синхронистки занимаются под руководством тренера-преподавателя Виктории Макаровой и не раз становились победителями и призерами различных соревнований.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.