Швеция намерена отказывать во въезде атлетам из РФ даже при наличии шенгена

Швеция разрабатывает меры по ограничению въезда для граждан России, чтобы закрыть атлетам доступ к соревнованиям на территории королевства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра по делам миграции Йохана Форсселля.

Выступая на пресс-конференции шведского правительства, глава ведомства уточнил, что работа ведется сразу по трем параллельным направлениям. По его словам, в первую очередь запреты нацелены на российских спортсменов.

Форсселль отметил, что окончательные решения о пропуске граждан РФ будут выносить профильные службы. Они учтут позицию кабинета министров.

При этом чиновник подчеркнул, что на текущий момент «все готово» для того, чтобы отказывать россиянам в пересечении границы. Делать это могут даже при наличии у них активной шенгенской визы.

С 24 февраля по 7 марта должен состояться чемпионат мира по лыжным видам спорта. Он пройдет в шведском городе Фалун.

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