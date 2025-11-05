Шпажисты Подмосковья заняли весь пьедестал Всероссийских соревнований

Подмосковные спортсмены заняли весь пьедестал почета на Всероссийских юниорских соревнованиях по фехтованию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Решающие поединки всероссийских соревнований среди шпажистов принесли в копилку сборной Московской области три медали. Победителем турнира стал Илья Лобыкин, который в финальном состязании за «золото» сошелся с другим представителем Московской области Таймуразом Таутиевым. Бронзовым призером стал еще один подмосковный шпажист Богдан Новак. Третье место он разделил со спортсменом из Москвы.

Отметим, что по итогам прошедших соревнований Илья Лобыкин стал лидером всероссийского юниорского рейтинга по шпаге. В октябре он выиграл молодежный турнир памяти Владимира Годжиева во Владикавказе.

Все спортсмены представляют подмосковное училище олимпийского резерва № 2 (Звенигород).

В турнире по мужской шпаге приняли участие 154 спортсмена. Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года проходили в Санкт-Петербурге с 31 октября по 3 ноября 2025 года в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.