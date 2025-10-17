Шашисты Щелкова завоевали 7 медалей на Всероссийский соревнованиях

В городском округе Ступино прошли Всероссийские соревнования по русским шашкам «Города трудовой доблести». В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 11 регионов нашей страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди участников — и воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково. Ребята достойно выступили на соревнованиях и завоевали в общей сложности семь медалей.

София Сычева стала чемпионкой среди женщин в молниеносной программе и серебряным призером в классической программе. Айтуган Салихов завоевал золото в классической программе и бронзу в молниеносной программе среди юношей до 11 лет. Таисия Воронина заняла 2 место среди девушек до 11 лет в молниеносной программе. Федор Воронин занял 3 место среди мальчиков до 9 лет в классической и молниеносной программе.

Спортсменов подготовил тренер Сергей Парфенов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.