Шахматисты Подмосковья выступят на Кубке мира

Гроссмейстеры из Подмосковья Володар Мурзин и Иван Землянский получили специальное приглашение (уайлд-кард) ФИДЕ для участия в соревнованиях Кубка мира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В 2024 году Володар Мурзин стал чемпионом мира по быстрым шахматам среди мужчин. В Московскую область спортсмен и его семья переехали в 2017 году и проживают в городском округе Химки.

Иван Землянский в составе сборной России стал победителем Всемирной шахматной Олимпиады до 16 лет в августе этого года. Кроме того, в 13 лет он выполнил последнюю норму гроссмейстера и стал самым молодым обладателем этого звания в истории России. Феноменальный результат вошел в десятку лучших достижений вундеркиндов за всю мировую историю шахмат.

Кубок мира по шахматам пройдет с 30 октября по 27 ноября в Гоа (Индия). В соревнованиях примут участие 206 шахматистов, из которых три лучших отберутся на турнир претендентов 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.