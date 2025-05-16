Испанская «Севилья» присматривается к защитнику «Локомотива»

сегодня в 10:38

Тренер сборной Армении по футболу подтвердил интерес «Севильи» к Тикнизяну

Главный тренер футбольной сборной Армении Луси Мартин подтвердил информацию, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может привлечь внимание испанской «Севильи», сообщает Metaratings.ru .

Мартин, лично знакомый с игроком, назвал его «топовым футболистом», но воздержался от подробностей о возможных переговорах.

В свою очередь, агент футболиста Александр Клюев ранее заявлял о давнем интересе «Севильи», хотя сам игрок пока не подтверждает конкретных предложений.

В текущем сезоне 26-летний защитник провел за «Локомотив» 33 матча, отметившись 2 голами и 4 голевыми передачами. Рыночная стоимость армянского спортсмена оценивается в 6 млн евро, что делает его одним из самых перспективных игроков РПЛ.

Остается ждать, материализуется ли интерес испанского топ-клуба в летнее трансферное окно.