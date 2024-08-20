Серпуховские студентки стали призерами Кубка по кинологическому спорту

В Дмитровском городском округе завершился Кубок Московской области по кинологическому спорту (дисциплина «Биатлон»). В числе участников турнира были студентки, которые учатся на кинологов в губернском колледже. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Так, Анна Смирнова завоевала серебряную медаль в категории «девушки» вместе со своей собакой Энджи. Виктории Цимаркиной в той же категории удалось получить бронзу, а в категории «женщины» она стала серебряным призером. Студентка выступала в паре с БОМ Де Орсе Мак Флай Армия или коротко — Реми.

По итогам соревнований была сформирована юниорская сборная команда Московской области, которая будет представлять Федерацию кинологического спорта МО на Всероссийских соревнованиях среди юниоров до 18 лет по кинологическому спорту (дисциплина «Биатлон»). Они пройдут 24 августа в Нижнем Новгороде. Цимаркина и Смирнова также вошли в состав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.