Сергей Семак возглавил рейтинг цитируемости спортсменов в Петербурге

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак занял первое место в рейтинге цитируемости спортсменов Петербурга за 2025 год с большим отрывом. Исследование подготовили газета «Петербургский дневник» и аналитическая система «Медиалогия».

Большинство позиций в первой десятке заняли представители футбольного «Зенита». Лишь три места достались спортсменам из других видов спорта. Интерес к клубу традиционно высок и усилился на фоне шести чемпионств подряд.

Спортивный комментатор Павел Богданов отметил, что лидерство Семака закономерно.

«Семак — главная фигура в „Зените“, и этим все сказано. Луис Энрике оказался в центре внимания после дорогого трансфера и вызова в сборную Бразилии, как и Дуглас Сантос», — сообщил эксперт.

Высокие позиции Андрея Аршавина и боксера Дмитрия Бивола связаны не только со спортивными успехами, но и с вниманием светской хроники из‑за личных историй.

В топ-5 вошел фигурист Петр Гуменник. По словам Богданова, резонанс вызвали его победа на чемпионате России в Петербурге и получение права выступить на Олимпиаде.

Игорь Ларионов привлек внимание после назначения главным тренером СКА. Медиа активно освещали как его статус легенды хоккея, так и результаты команды.

При этом в десятку не попал тренер волейбольного «Зенита» Владимир Алекно, несмотря на выход клуба в финал чемпионата страны.

