Семшов ответил, сможет ли «Динамо» отнять очки у «Краснодара»

Игорь Семшов, в прошлом полузащитник московского «Динамо», полагает, что в финальном туре РПЛ динамовцы способны лишить «Краснодар» очков, сообщает Metaratings.ru .

«Сможет ли „Динамо“ отнять очки у „Краснодара“? Я думаю, все могут отнять очки. И „Динамо“ может у „Краснодара“ отнять, и „Ахмат“ у „Зенита“. Поэтому шансы у всех одинаковы. Посмотрим, последний тур интересен. Кто будет психологически лучше готов, тот и победит», — отметил он.

Перед последним туром текущего сезона РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 64 баллами, опережая «Зенит» всего на одно очко. «Динамо» занимает четвертое место с 56 очками.

В 30 туре РПЛ 24 мая «Краснодар» будет принимать «Динамо». Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.