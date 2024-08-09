Семьи медработников Подмосковья смогут поучаствовать в спортивных состязаниях

Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ приглашает медработников вместе с семьями принять участие в межотраслевой спартакиаде, проходящей между областными организациями профсоюзов и трудовыми коллективами. Мероприятие пройдет 7 сентября в поселке Ильинский на стадионе «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Заявки на участие, как и дополнительные вопросы, желающие могут направить до 5 сентября по электронной почте: mooop.sportakiada@mail.ru, дополнительно отправив копию письма на почту областного комитета профсоюза работников здравоохранения РФ: mail@mooprz.ru.

«В состав команды должны войти папа, мама и ребенок в возрасте от 9 до 12 лет. Участвовать могут все желающие абсолютно бесплатно. Важно только, чтобы один из родителей был членом нашего профсоюза и работал в системе здравоохранения Московской области. Участникам предстоит пройти два этапа, один из которых — беговая эстафета. Папы пробегут 200 метров, мамы — 150 метров, а дети — 50 метров. Потом результаты суммируются. Вторым этапом последует настольный теннис. Папа или мама должны сыграть в паре с ребенком. По итогу соревнований три семьи займут призовые места», — рассказал заведующий отделом по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Обкома Виталий Еременко.

Заявку на участие можно скачать на сайте Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ по ссылке.

Перед участием в соревнованиях нужно посетить медицинского врача и получить заключение.

Организатор мероприятия — Союз «Московское областное объединение организаций профсоюзов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.