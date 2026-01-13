сегодня в 14:50

Семейный турнир по настольному теннису прошел в Балашихе 12 января

Семейный турнир по настольному теннису состоялся 12 января в Балашихе, где вместе соревновались дети и взрослые, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе 12 января прошел семейный турнир по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие не только юные спортсмены, но и их родители, бабушки и дедушки.

Сначала участники выступали индивидуально, затем соревновались семейные пары. Директор спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» Евгений Николаев вручил зачетные книжки воспитанникам, выполнившим нормативы 1-го взрослого и юношеских разрядов в 2025 году.

«Спорт объединяет поколения. Удивительно наблюдать, как дети и взрослые выступают единой командой. Наш проект направлен именно на такую синергию — воспитание новых чемпионов и укрепление семейных ценностей через активный образ жизни», — отметил Евгений Николаев.

В завершение праздника Дед Мороз вручил дипломы и сладкие подарки всем участникам турнира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.