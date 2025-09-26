Щелковский студент примет участие во Всероссийском чемпионате по гонкам дронов

С 1-го по 5-е октября в Москве будет проходить финальный этап Всероссийского чемпионата по гонкам дронов «Пилоты будущего». Организаторами состязания выступают Федерация гонок дронов России и российское движение детей и молодежи «Движение первых», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Московскую область в финале будет представлять Дмитрий Митрофанов, который ранее занял почетное 5-е место в онлайн-этапе чемпионата — это позволило пройти ему в заключительный тур.

Дмитрий является студентом и активистом Щелковского колледжа, а также местного отделения «Движения первых». Помимо полетов, юноша увлекается футболом.

«Мне нравится, что в гонках дронов все зависит только от тебя — от того, как соберешь и настроишь свой дрон и, конечно, покажешь себя в полете», — поделился Дмитрий Митрофанов.

Основная цель чемпионата — развитие отрасли беспилотников и привлечение новых ребят в данный спорт через игровую форму. Здесь они создают команды, соревнуются и делятся знаниями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.