Щелковский шашист стал призером международных соревнований

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково Иван Илясов, мастер спорта, занял второе место на этапе Кубка мира по русским шашкам. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

В Улан-Баторе завершился третий этап Кубка мира по русским шашкам. Более 70 спортсменов из разных стран приехали в столицу Монголии, чтобы побороться за звание лучших. Соревнования проходили в трёх дисциплинах: молниеносной, быстрой и классической игре.

В такой серьезной конкуренции среди ведущих гроссмейстеров и мастеров спорта Иван продемонстрировал великолепную игру в молниеносной программе.

В 2023 году Илясов стал призером молодёжного чемпионата и Кубка мира по шашкам-64, которые проходили в Турции. Он выиграл серебро в группе юниоров до 20 лет, а также стал вторым в бразильских шашках в молниеносной программе и третьим в русских шашках в быстрой программе. В апреле 2024 года Иван Илясов выиграл первый этап Кубка мира по шашкам-64, оставив позади 12 международных гроссмейстеров. Этот результат стал первым для представителей Московской области на Кубке мира по русским шашкам среди мужчин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.