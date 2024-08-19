Щелковские каратисты завоевали медали чемпионата и первенства ЦФО России

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10–11 августа в Брянске прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа России по каратэ. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 13 регионов центральной части России, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

За два дня напряженной борьбы на татами спортсмены городского округа Щелково завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Результаты чемпионата Центрального федерального округа России: Иван Сергеев — золото ката мужчины; Арина Михайлова — бронза ката женщины.

Результаты первенства Центрального федерального округа России: Вероника Ефимова — золото ката 14–15 лет; Степан Фомичев — серебро ката 12–13 лет; Владислав Долгополов — бронза кумитэ 40 кг, 12–13 лет; Арина Михайлова — бронза ката 16–17 лет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.