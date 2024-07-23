Щелковские каратисты стали мастерами спорта России международного класса

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Приказом министерства спорта Российской Федерации от 22 июля 2024 года Галицыной Наталье Андреевне и Голубеву Дмитрию Алексеевичу присвоено звание мастер спорта России международного класса, передает пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Наталье 33 года. Каратэ она занимается с 9 лет. Является членом сборной России по всестилевому каратэ. В 2023 году спортсменка заняла 2 место на Чемпионате мира.

Дмитрию 21 год. Заниматься каратэ он начал с раннего возраста, с 4 лет. Является членом сборной России по всестилевому каратэ. Занимается в Спортивной школе олимпийского резерва городского округа Щелково. В 2023 году стал серебряным призером Чемпионата мира.

«Мастер спорта России международного класса» (МСМК) — высшее спортивное звание в Российской Федерации. Уровень этого звания одинаков, в разных видах спорта используются разные звания, в соответствии со сложившейся для конкретного вида традицией.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.