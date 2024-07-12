Сборная спидскейтеров Подмосковья завоевала три медали международного турнира

Спортсмены из Подмосковья удостоились двух золотых и одной бронзовой награды на международных соревнованиях по спидскейтингу на параболическом треке в Белоруссии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Рекордсменка России из Подмосковья Виктория Ручейкова показала лучшее время в трех стартах: в пятикилометровой гонке на очки и в пятикилометровой гонке с выбыванием, а также в дисциплине «трек 200 метров тайм-триал». Кроме того, Виктория Ручейкова заняла второе место на треке 1 000 метров и третье место на треке 500 метров.

​Еще одна представительница Московской области Маргарита Ручейкова также выиграла три забега соревнований. Она первой пересекла финишную черту на треках 500 метров, 1 000 метров и в тайм-триале на треке 200 метров. Вместе с тем на ее счету два вторых места в гонке на очки на 5 км и в гонке с выбыванием на 5 км.

​Среди мужчин Максим Гуцалов отпраздновал победу в тайм-триал гонке на треке 200 метров. Ему также удалось занять третье место в эстафете на 3 000 метров.

​Марина Шестерикова замкнула тройку призеров на треках 500 и 100 метров, а в гонке на очки на 3 км показала второй результат.

​Еще одно третье место в активе Дианы Махмудовой, финишировавшей на третьей позиции в тайм-триале на треке 200 метров.

​Таким образом, по итогам многоборья Виктория Ручейкова и Маргарита Ручейкова завоевали золотые медали, а Марина Шестерикова расположилась на третьей ступени пьедестала.

​Международные соревнования по спидскейтингу на параболическом треке прошли с 6 по 7 июля в городе Солигорск Республики Белоруссия. В соревнованиях принимали участие более 160 спортсменов из 8 стран мира: России, Белоруссии, Саудовской Аравии, Индии, Ирана, Египта, Уганды и ОАЭ.

Россию представляли сборные команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Московской, Иркутской, Владимирской областей, а также спортсмены из Пензы, Красноярска и Республики Крым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.