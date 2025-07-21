Сборная России выиграла встречу по вольной борьбе у команды США

сегодня в 23:14

Российские борцы взяли верх над американцами в Будапеште

В Будапеште состоялась матчевая встреча по вольной борьбе между сборными России и США, завершившаяся победой российских спортсменов со счетом 6:4, сообщает газета «Известия» .

Десять поединков держали зрителей в напряжении до последней минуты.

Российская команда начала турнир мощно, одержав пять побед подряд, что создало серьезный отрыв. Однако американские борцы проявили характер, выиграв следующие четыре схватки и сравняв шансы.

Судьбу встречи решил заключительный поединок, в котором Зелимхан Хизриев одолел Трента Хиллджера, принеся победу российской сборной.