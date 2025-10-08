Сборная Подмосковья заняла второе место на всероссийском фестивале «Сириус-2025»

Подмосковные спортсмены удостоились трех золотых и двух серебряных медалей на всероссийском физкультурном фестивале Всероссийского общества инвалидов для людей с поражением опорно-двигательного аппарата «Сириус-2025», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Данный результат позволил представителям Подмосковья занять итоговое второе место в общекомандном зачете среди сборных 55 регионов РФ. Возглавила зачет команда Оренбургской области.

Честь родного региона отстаивали пять спортсменов, двое из которых являются ветеранами СВО. В состав сборной вошли участники областных фестивалей спорта, показавшие высокие результаты.

​Участник СВО Алексей Кардашевский из города Кубинка занял первое место в соревнованиях по пулевой стрельбе. Также золотую награду завоевал ветеран боевых действий в зоне СВО Аракел Саносян из Одинцова. Ему не было равных в дисциплине «пауэрлифтинг». И третье «золото» в копилку сборной Московской области положил пловец Андрей Евсиков из Серпухова.

​«Радостно, что наша команда заняла второе место на таком масштабном фестивале. „Сириус-2025“ — это совершенно другой мир, где нет жалости, только уважение и поддержка. Здесь все на равных. Каждый участник чувствует себя частью команды, частью чего-то большого и значимого. Огромное спасибо Всероссийскому обществу инвалидов, оргкомитету за эту возможность, за поддержку. Они создали потрясающие условия: отличные площадки, квалифицированные судьи, заботливые волонтеры. Все продумано до мелочей», — поделился эмоциями Алексей Кардашевский.

​Дважды в шаге от победы завершила свое выступление Светлана Сергеенко из Реутова. Она показала второе время в плавании и расположилась на втором месте по итогам турнира по дартсу.

В соревнованиях по легкой атлетике в десятку сильнейших удалось попасть Юрию Головину из Реутова. Он выступил на дистанции 100 м на коляске.

​Кроме того, сборная Московской области в рамках фестиваля приняла участие в дополнительных активностях: в турнире по рекреационно-адаптивному спорту, в народных играх ГТО, командном турнире «Орлиный глаз — 2025 ВОИ», где все подмосковные спортсмены показали высокие результаты и были отмечены бронзовыми наградами и памятными подарками.

​Всероссийский физкультурный фестиваль Всероссийского общества инвалидов для людей с поражением опорно-двигательного аппарата «Сириус-2025» прошел со 2 по 8 октября на федеральной территории Сириус. В фестивале приняли участие более 500 человек из 55 регионов РФ.

Спортсмены соревновались в семи дисциплинах: дартс, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба и шахматы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.