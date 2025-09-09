Сборная Подмосковья заняла первое общекомандное место на первенстве ЦФО по дзюдо

Подмосковные дзюдоисты завоевали 30 медалей на первенстве Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В копилке сборной Подмосковья к концу турнира набралось 10 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых наград. Данный результат позволил Московской области единолично возглавить общекомандный зачет среди 17 регионов ЦФО.

Подмосковные дзюдоисты стали призерами соревнований в 16 из 17 весовых категориях. Всего в состав команды региона вошли 110 спортсменов: 67 юношей и 43 девушки.

​Также напомним, что победители и призеры турнира получают возможность выступить на первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, которое состоится с 21 по 25 октября в городе Тюмень. Путевки на предстоящее национальное первенство завоевали 37 дзюдоистов Московской области.

Первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходило с 4 по 8 сентября в городе Брянск. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.