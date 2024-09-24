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Сборная Подмосковья заняла 2 место на чемпионате РФ по эстафетному бегу

Подмосковные спортсмены стали обладателями 10 медалей на чемпионате и первенстве России по эстафетному бегу. Легкоатлеты завоевали пять наград высшей пробы, одно «серебро» и четыре «бронзы», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По итогам турнира команда региона заняла второе общекомандное место.

На чемпионате России лучшим стал мужской квартет из Подмосковья в эстафете 4×800 м среди мужчин. В составе команды выступали Николай Вербицкий, Алексей Бутранов, Константин Толоконников и Егор Шабанов. Второе и третье места заняли две сборные Санкт-Петербурга.

В рамках национального первенства блестяще выступили спортсменки Варвара Киселева, Юлия Гринько, Марина Тихонова и Александра Морозова. Они показали лучший результат в эстафете в формате 100 м + 200 м + 300 м + 400 м среди девушек до 18 лет.

В аналогичной дисциплине юношеская команда в составе Максима Суханова, Александра Снежковского, Алексея Кравчука и Павла Вихора также заняла высшую ступень пьедестала почета.

Еще одно золото завоевали спортсмены Илья Дуров, Иван Фролов, Максим Синюков и Роман Соловьев, которым не было равных в эстафете 4×110 м с барьерами.

Четвертое золото первенства завоевали Павел Вихор, Марина Тихонова, Алексей Кравчук и Александра Морозова в смешанной эстафете 4×400 м.

Серебряными призерами в эстафете 4×200 среди юниоров U20 стали Константин Храпов, Андрей Сапожников, Кирилл Соловьев и Али Асланзаде.

Команда Московская область-4, в составе которой выступили Артем Аксенов, Александр Снежковский, Георгий Неделько и Кирилл Романов, стала бронзовым призером первенства в эстафете 4×200 м среди юношей U18.

Еще одну бронзу сборной Московской области принесли Дмитрий Шипунов, Дмитрий Юрин, Алексей Турапин, Никита Шишимров в эстафете 4×800 м среди юношей U18.

Среди девушек U18 в эстафете 4×800 м команда подмосковных спортсменок в составе Екатерины Иванющенко, Полины Неретиной, Елизаветы Цыбиной и Софьи Беспаловой также стала бронзовыми призерами. Четвертую бронзовую награду подмосковные девушки завоевали в эстафете 100 + 200 + 300 + 400 м. На третьей ступени пьедестала расположились подмосковные спортсменки Лика Болданова, Злата Магницкая, София Тельнова и Влада Саула.

Лидером общекомандного зачета стала команда Санкт-Петербурга, а третье место заняла сборная Курской области.

Чемпионат и первенство России по эстафетному бегу проходили 21 и 22 сентября 2024 года в городе Жуковский.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».