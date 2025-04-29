Сборная Подмосковья взяла серебряную медаль на чемпионате России по мини-лапте

Серебряные медали завоевали: Артем Фатьянов, Руслан Гарипов, Иван Крылов, Василий Крылов, Даниил Фроленко, Иван Салов, Илья Батурин и Владислав Жалбэ.

«Сборная Московской области сейчас переживает смену поколений и на этот чемпионат привезла весьма молодой состав. Ребята на пути к финалу показали характер и волю к победе, одержав верх над опытными командами из Воронежской и Тюменской областей. В финале же чуть-чуть не хватило опыта нашим молодым ребятам, несколько ошибок не позволили им завоевать золотые медали. На важно отметить, что этот турнир показал, что у наших ребят есть огромный потенциал стать лучшими, за ними большое будущее. Будем работать и обязательно вернемся с победой», — сказал тренер мужской сборной Московской области Игорь Балашкевич.

Женская сборная Московской области заняла 8 место.

Чемпионат России по мини-лапте среди мужских и женских команд прошел с 20 по 27 апреля в городе Волжский Волгоградской области на территории манежа имени Александра Никитина. В соревнованиях приняли участие 24 коллектива (12 мужских и 12 женских) из 15 субъектов Российской Федерации. Чемпионат проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.