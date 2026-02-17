Самбисты из Подмосковья завоевали серебро и бронзу на турнире в Минске

Спортсмены Московской области выиграли серебряную и бронзовую медали на XXX международном турнире по самбо на призы Президента Республики Беларусь, который прошел в Минске с 13 по 15 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сергей Никулин из Воскресенска, представляющий СШОР по единоборствам, занял второе место в весовой категории до 71 кг. Золотую медаль в этой категории получил спортсмен из Белоруссии, а бронзу разделили россиянин Игнатий Кожемякин и представитель Белоруссии.

В весовой категории до 79 кг бронзовую награду завоевал Дмитрий Яшин, также представляющий СШОР по единоборствам из Воскресенска. Первое и третье места в этой категории заняли белорусские спортсмены.

XXX Международный турнир по самбо на призы Президента Республики Беларусь собрал участников из восьми стран: России, Армении, Германии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Белоруссии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.