Самбисты из Подмосковья стали победителями и призерами первенства России

​Спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на первенстве России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В весовой категории до 58 килограммов первое место занял Александр Плеханов из городского округа Подольск. В весе свыше 98 килограммов не было равных самбисту из городского округа Королев Степану Солдатенкову.

​Также среди юниорок в весовой категории до 54 килограммов Эвелина Петрова из Королева поднялась на третью ступень пьедестала.

​Первенство России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет прошло в городе Суздаль с 14 по 17 января в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».​

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.