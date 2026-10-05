Самбистка из Мытищ завоевала серебро молодежного первенства мира

Воспитанница мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» Параскева Генералова 4 октября завоевала серебряную медаль молодежного первенства мира по самбо в Салониках в Греции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Параскева Генералова, воспитанница спортивной школы «ЦДЮС» в Мытищах, стала серебряным призером в соревнованиях среди кадетов в весовой категории свыше 72 кг. Спортсменка завоевала медаль в заключительный день первенства.

Молодежное первенство мира по самбо проходило 2–4 октября на арене PAOK Sports Arena в Салониках. Кадеты, юноши и девушки, юниоры и юниорки разыграли 55 комплектов наград. Победители и призеры по спортивному самбо среди кадетов и кадеток определились по итогам третьего дня соревнований.

В первенстве участвовали представители более 40 национальных федераций самбо. Спортсмены из России и Беларуси выступили под национальными флагами и гимнами.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.