Самбист из Королева взял «золото» на молодежном первенстве мира

С 3 по 5 октября Индонезия впервые принимала Молодежное первенство мира по самбо, которое прошло в живописном регионе Западной Явы — в округе Богор, на арене JSI Resort Megamendung. На данном первенстве особого успеха добился одиннадцатиклассник гимназии № 9 из Королева Амин Ермолаев, который завоевал золотую медаль в весовой категории до 64 килограммов среди юношей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В общей сложности российские самбисты завоевали 34 медали: 28 золотых, четыре серебряные и две бронзовые. Это достижение подтверждает высокий уровень развития самбо в России и мощный потенциал молодых спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.