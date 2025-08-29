Самбист Елисеев рассказал, как развить мышцы рук с помощью полотенца и ведра

Чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев предложил упражнения для рук без гантелей

Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев рассказал, что развить мышцы рук можно не только с помощью гантелей, но и используя подручные средства, такие как полотенце, ведро с водой или пакеты с песком, сообщает NEWS.ru .

Спортсмен предложил попробовать «перетаскивание веса»: взять два плотных пакета с песком или бутылки с водой по пять–семь килограммов и пройтись с ними по комнате медленным шагом, удерживая руки чуть согнутыми. Елисеев пояснил, что статическая нагрузка в этом упражнении может быть не менее эффективной, чем привычные тренировки в зале.

Еще один способ — «полотенечная тяга». Для этого нужно перекинуть плотное полотенце через турник или перекладину, взяться за концы и подтянуться столько раз, сколько получится. Эксперт подчеркнул, что нестабильный хват активирует мышцы предплечий и бицепсов, а ладони работают в необычном режиме.

Елисеев также посоветовал использовать ведро с водой. Если наполнить его на две трети и нести перед собой на прямых руках, переливающаяся вода создаст дополнительные микродвижения, заставляя мышцы работать в режиме стабилизации.

Ранее Дмитрий Елисеев отмечал, что ношение тяжестей над головой способствует развитию мышц спины, однако для результата необходима регулярная нагрузка на крупные и глубокие мышцы, а не только контроль осанки.