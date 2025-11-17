«Салават Юлаев» урегулировал долг перед застройщиком через мировое соглашение

«Салават Юлаев» договорился с ООО «СЗ СК Уфа» о погашении долга в 109 млн руб

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» подписал мировое соглашение с застройщиком ООО «СЗ СК Уфа» по делу о взыскании 109 млн рублей, сообщает Постньюс .

Арбитражный суд Московской области рассмотрел спор между хоккейным клубом «Салават Юлаев» и уфимским застройщиком ООО «СЗ СК Уфа». Компания требовала вернуть 109 млн руб. по договору займа. Суд неоднократно откладывал заседания для уточнения условий, после чего утвердил предложенный сторонами вариант мирового соглашения.

Ранее клуб уже заключал мировое соглашение с благотворительным фондом «Урал» по долгу в 100 млн руб. Однако обязательства перед фондом выполнены не были. Фонд получил исполнительный лист, и взыскание продолжается в принудительном порядке.

Таким образом, «Салават Юлаев» продолжает урегулировать долговые обязательства с кредиторами через мировые соглашения, параллельно решая вопросы с уже имеющимися долгами.

