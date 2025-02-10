«Русский Халк» проведет общеукрепляющую зарядку для волонтеров в Люберцах

Заместитель президента федерации силового экстрима России, доверенное лицо ООД «Ветераны России», рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» проведет в люберецком филиале Московского областного медицинского колледжа общеукрепляющую зарядку для волонтеров, сообщает пресс-служба администрации округа.

Она пройдет 18 февраля в 10:00 в рамках всероссийского марафона зарядок «Зарядка героя».

Люберецкий силач расскажет волонтерам, как правильно выполнять базовые упражнения на все группы мышц; как он пришел в спорт, какими видами занимался в детстве и юности, как готовится к сложным силовым номерам и рекордам.

Также участники зарядки увидят несколько номеров сценического экстрима, во время которых рекордсмен сломает стальные стержни, скрутит в трубочку походную миску «Следопыт» и надует до разрыва грелку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.