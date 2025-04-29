«Русские кайфуют от игры»: Джереми Рой рассказал о ХК «Витязь»

Хоккеист «Витязя», защитник из Канады Джереми Рой заявил, что чувствует себя в России вполне комфортно, особенно ему помогает поддержка жены, сообщает Metaratings.ru .

«Люди здесь где-то менее приветливые, но таков российский менталитет. Если вы не друзья или вовсе не знакомы, то нет смысла притворяться и улыбаться ему в лицо. В этом плане россияне гораздо более прямолинейны и искренни», — отметил спортсмен.

По его словам, русские хоккеисты и игроки в других видах спорта получают искреннее удовольствие от матчей. В российской команде он чаще всего коммуницирует с вратарями — Дорожко и Шикиным.

Сезон-2024/25 станет для Роя уже третьим в России, он регулярно становится лучшим бомбардиром-защитником команды. Однако 31 мая истекает его контракт с клубом: есть вероятность, что хоккеист перейдет в другой. В этом вопросе Рой полностью доверяет своему агенту.