Ротенберга уволят из СКА после первого за 15 лет вылета на старте плей-офф КХЛ

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг покинет свою должность по решению нового совета директоров, сообщает «Матч ТВ» . По его данным, на заседании совета директоров работу наставника, его штаба и руководящего менеджмента по итогам сезона‑2024/25 признали неудовлетворительной.

В апреле СКА впервые с 2010 года вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ. Тогда петербургские «армейцы» проиграли московскому «Динамо» со счетом 2:4 и завершили борьбу за Кубок Гагарина.

Роман Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Его лучшими результатами на посту главного тренера «армейцев» стали два выхода в финал Западной конференции в 2022 и 2023 годах.

Между тем супруга хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкина Анастасия Шубская заявила, что спортсмен планирует вернуться в Россию после завершения контракта с НХЛ.