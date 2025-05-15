«Ростов» обыграл «Спартак» и сыграет с ЦСКА в суперфинале Кубка России Спорт 15 мая 2025 22:22

«Ростов» обыграл московский «Спартак» в финальном матче «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Лукойл-Арене» в Москве и закончилась со счетом 2:1 в пользу ростовского клуба, сообщает РИА Новости.