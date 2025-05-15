«Ростов» обыграл «Спартак» и сыграет с ЦСКА в суперфинале Кубка России
«Ростов» обыграл московский «Спартак» в финальном матче «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Лукойл-Арене» в Москве и закончилась со счетом 2:1 в пользу ростовского клуба, сообщает РИА Новости.
Победный гол на 78-й минуте матча забил форвард «Ростова» Николай Комличенко.
Суперфинал Кубка России состоится 1 июня на стадионе «Лужники». «Ростов» сыграет с ЦСКА, который в финале «пути РПЛ» победил «Зенит» в серии пенальти. Ростовчане один раз выиграли Кубок России 11 лет назад.
Общий призовой фонд турнира в этом сезоне составляет 1,5 млрд рублей.
Московский ЦСКА стал самым прибыльным клубом FONBET Кубка России сезона-2024/25.