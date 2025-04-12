Российский тяжеловес одолел турецкого борца в финале турнира в Братиславе

Россиянин Сергей Семенов стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Российский борец греко-римского стиля Сергей Семёнов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в Братиславе, сообщает ТАСС .

В решающем поединке весовой категории до 130 кг он одержал победу над турецким спортсменом Хамзой Бакыром.

Турнир в словацкой столице собрал сильнейших атлетов со всей Европы.

В соревнованиях также выступает подмосковный спортсмен Садык Лалаев.