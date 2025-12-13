Российский лыжник Коростелев проиграл в гонке, но поедет на Олимпиаду

Российский лыжник Коростелев поедет на Олимпиаду для участия в спринте

Лыжник из РФ Савелий Коростелев завоевал квоту для участия в Олимпиаде в спринтерской гонке после квалификации во время третьего этапа Кубка мира. Его проводят в Давосе в Швейцарии, сообщает РИА Новости .

Победителем квалификации спринта в свободном стиле оказался Люк Шанава из Франции. Его результат — две минуты 19,83 секунд.

Третье место занял пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо из Норвегии. Его отставание составило 1,12 секунд.

Коростелев отстал от победителя на 8,32 секунд. У него не получилось выйти в одну четвертую финала гонки. Но он смог заполучить квоту для участия в Олимпийских играх в спринте.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.