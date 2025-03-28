Российский бренд Jogel планирует одеть еще один клуб РПЛ в новом сезоне

Основатель Jogel планирует сотрудничать еще с одним клубом РПЛ в новом сезоне

Создатель российской компании-производителя спортивной экипировки Jogel Артур Мовсесян сообщил, что в новом сезоне 2025-2026 планирует начать сотрудничество с еще одним футбольным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Metaratings.ru .

«Уже скоро в узнаете о том, что в будущем сезоне появится как минимум еще один клуб, который будет с нами сотрудничать», — рассказал Мовсесян после презентации новых бутс.

По его словам, с некоторыми российскими клубами ведутся переговоры о сотрудничестве, ряд контрактов уже заключен.

Российский бренд успел засветиться и на европейских полях: в экипировке отечественного производителя в прошлом сезоне выступали чемпионы Белоруссии — «Динамо Минск» в отборе Лиги Европы и Лиге Конференций, отметил основатель компании.

Кроме того, ранее о сотрудничестве с Jogel сообщил Российский футбольный союз (РФС), в сезоне 2024-2025 с брендом сотрудничал ФК «Спартак».