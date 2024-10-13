Российский боксер Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира

Российский боксер Артур Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, сообщает РИА Новости .

Поединок прошел в Эр-Рияде в Саудовской Аравии и завершился победой Бетербиева решением большинства судей.

Оба боксера заработали по 10 млн долларов в качестве гонорара, сообщает РБК.

Российский боксер стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года, когда от титула отказался американец Рой Джонс из-за перехода в тяжелый вес.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев встретился с чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе россиянином Артуром Бетербиевым. Он подарил боксеру автомобиль марки BMW.