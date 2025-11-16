Российский боец ММА Ислам Махачев завоевал чемпионский титул UFC
Фото - © Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Боец MMA из России Ислам Махачев одержал триумфальную победу над австралийским спортсменом Джеком Делла Маддаленой, завоевав чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. Бой, ставший главным событием турнира UFC 322, состоялся в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.
После пяти напряженных раундов судьи единогласно отдали победу Махачеву.
34-летний Махачев имеет впечатляющую статистику в MMA: 28 побед и всего одно поражение. Его победная серия насчитывает уже 16 боев. Единственное поражение он потерпел в октябре 2015 года в поединке против бразильца Адриана Мартинса. До перехода в полусредний вес россиянин владел титулом чемпиона UFC в легком весе с октября 2022 года по май текущего года, освободив его 14 мая.
29-летний Делла Маддалена потерпел свое третье поражение в карьере MMA при 18 победах. Это поражение стало для австралийца первым в UFC, где он до этого одержал 8 побед подряд. Махачев оборвал серию из 18 победных боев Маддалены в смешанных единоборствах.
