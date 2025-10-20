Российская теннисистка Тимофеева сменила спортивное гражданство на узбекское

Перспективная российская теннисистка Мария Тимофеева выбрало новое спортивное гражданство. Она будет выступать за Узбекистан, сообщает «Спорт-Экспресс» .

Тимофеева — 146-я ракетка мира. На сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) появилась информация о том, что она сменила спортивное гражданство на узбекское.

Теннисистке 21 год. До недавнего времени она выступала на соревнованиях за Россию. Девушка выиграла свой первый титул WTA в июле 2023 года в Будапеште.

В 2024 году Тимофеева через квалификацию впервые в карьере пробилась в основную сетку Australian Open и дошла до четвертого раунда.

Ранее две российские теннисистки — Мирра Андреева и Диана Шнайдер — были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о награждении подписал глава государства Владимир Путин.

