Российская спортсменка вызвала на бой скандальную боксершу из Алжира

На видео, которая россиянка опубликовала у себя в соцсетях, заявила, что готова еще раз «отправить на настил» боксершу из Алжира.

«Привет, Иман Хелиф. Тебе не кажется, что вокруг тебя слишком много необоснованного хайпа? Ты помнишь, как мы боксировали в 2023 году в Индии на чемпионате мира, где я отправила тебя в нокдаун? Я готова повторить тот момент и отправить тебя на настил снова, чтобы ответить за всех девчонок, у которых ты вставала на пути», — сказала она.

Ранее сообщалось о нескольких провокационных случаях, которыми запомнилось главное спортивное мероприятие 2024 года. Едва началась долгожданная для многих Олимпиада в Париже, как тут же обросла повышенным общественным вниманием — и вовсе не благодаря спортивным достижениям спортсменов.