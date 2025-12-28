Россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Россиянка Александра Горячкина стала победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам, который прошел в катарской Дохе, сообщается на сайте Федерации шахмат России (ФШР).

Шахматистки Чжу Цзиньэр из Китая, Александра Горячкина из России и Хампи Конеру из Индии набрали по 8,5 очков из 11 возможных в женском турнире. Согласно регламенту, между двумя лучшими участницами из Китая и РФ состоялся дополнительный матч за первое место. Хампи Конеру заняла третье место.

Горячкина одержала победу в первой партии с контролем «3+2», вторая встреча завершилась вничью. Таким образом, россиянка впервые в своей карьере завоевала титул чемпионки мира по быстрым шахматам.

Россиянин Владислав Артемьев набрал 9,5 очков и расположился и завоевал серебро чемпионата мира по рапиру. Золото в шестой раз взял норвежский шахматист Магнус Карлсен. Замкнул тройку лидеров Арджун Эригайси из Индии.

«Поздравляем российских шахматистов с крупным успехом в Дохе!» — говорится в сообщении ФШР.

