Россиянин Malr1ne привел Team Falcons к триумфу на The International

сегодня в 22:58

Российский киберспортсмен Станислав Malr1ne Поторак в составе Team Falcons стал триумфатором престижного турнира The International по Dota 2, сообщает портал «Чемпионат» .

В финальном противостоянии, растянувшемся на пять напряженных карт, его команда одержала победу над китайским коллективом Xtreme Gaming.

Общий призовой фонд соревнований составил впечатляющие 2,6 миллиона долларов.

Успех российских игроков на этом престижном киберспортивном событии не ограничивается лишь главным трофеем. Коллективы PVISION и BetBoom Team, также представляющие Россию, уверенно заняли третье и четвертое места соответственно.