Россияне заняли весь пьедестал чемпионата мира по рапиду
Российский шахматист выиграл проходящий в США чемпионат мира по рапиду
Российский шахматист Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду, проходящий в американском Нью-Йорке, сообщает ТАСС.
В заключительном туре 18-летний Мурзин разошелся миром с Кареном Григоряном из Армении.
Второе место занял также россиянин Александр Грищук, третье — его соотечественник Ян Непомнящий.
Ранее норвежец Магнус Карлсен покинул турнир, не желая выполнять требование дресс-кода.