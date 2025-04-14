Россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом

Министр спорта России Михаил Дегтярев, выступая в мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями», объявил о налоговом вычете за занятия спортом в размере 1,5 млрд рублей, сообщает «Царьград» .

Предельная сумма расходов на спортивные занятия, с которых можно получить компенсацию, равна 150 тыс. рублей. Налоговый вычет за спорт, доступный россиянам, оценивается в сумму около 1,5 млрд рублей.

Президенту РФ Владимиру Путину представят отчет по увеличению количества любителей спорта к 2030 году.

«Спорт в настоящее время объединяет 80 млн человек, при этом наша цель — довести эту цифру до 100 млн к 2030 году. Сегодня я буду представлять президенту отчет по налогам и вычетам, в том числе предусмотрены меры для тех, кто стремится заниматься спортом», — отметил Дегтярев.