Россияне не примут участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2026

сегодня в 19:49

МОК: российские спортсмены не примут участия в командных турнирах Игр-2026

Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

«Команды спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, рассматриваться (для участия в соревнованиях — ред.) не будут», — говорится в заявлении МОК.

Условия допуска спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду-2026 будут такими же, как на ОИ-2024 Париже. В 2023 году санкции смягчили, позволив атлетам выступать в нейтральном статусе. В Олимпиаде в Париже участвовали 15 российских спортсменов.

Нейтральный статус спорсменов будет рассматривать специальная комиссия, в которую войдут член МОК Николь Ховерц; представитель комиссии по этике МОК, бывший испанский баскетболист Пау Газоль и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

Ранее стало известно, что 18-летняя российская фигуристка Аделия Петросян лидирует после короткой программы на квалификационном турнире Олимпийских игр-2026, который проходит в Пекине.

