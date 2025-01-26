Россияне из Team Spirit выиграли чемпионат мира по Counter-Strike 2
Российская команда выиграла чемпионат мира по киберспорту
Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по киберспорту, обыграв турков в Counter-Strike 2, сообщает Telegram-канал Shot.
Соревнования прошли в Копенгагене. Российские киберспортсмены завоевали призовой фонд в 288 тысяч долларов.
Накануне Team Spirit, в составе которой есть украинец, обыграла сборную команду Украины.
Лучшим игроком турнира стал 18-летний Даниил Крышковец из Томска.