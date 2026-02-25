Росгвардейцы Подмосковья взяли серебро на чемпионате ЦФО по волейболу

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области заняли второе место на чемпионате Центрального округа по волейболу, который прошел в Москве и был приурочен к 10-летию ведомства. В турнире участвовали более 100 спортсменов из восьми команд, сообщает пресс-служба управления Росгвардии Московской области.

Чемпионат Центрального округа Росгвардии по волейболу прошел на базе главного управления Росгвардии по Москве. Турнир посвятили 10-летию образования ведомства и 215-й годовщине создания войск правопорядка. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из восьми команд, представлявших территориальные органы и воинские части.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.